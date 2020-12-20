محافظ البنك المركزي يطالب بحضور وزير المالية لايضاح أسباب رفع سعر قيمة الدولار

2020/12/20 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، بحضور وزير المالية لايضاح أسباب رفع سعر قيمة الدولار.وأكد محافظ البنك المركزي في تصريح صحفي:" ان وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، مشيرا الى اننا طلبنا حضور وزير المالية لايضاح أسباب رفع سعر صرف".وأشار الى:" ان وزارة المالية ستقوم بمضاعفة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية".وأكد محافظ البنك المركزي:" ان الاحتياط العراقي مازال موقفه يعد جيداً، لافتا الى ان البنك الدولي في 2014 طلب برفع سعر الصرف لـ1500 دينار مقابل الدولار".وأشار الى ان وزارة المالية مسؤولة عن دعم الطبقات الفقيرة و يجب على المالية تعزيز العائدات الكمركية ، ووزارة المالية وعدت بأتمتة عمل الكمارك والمنافذ./انتهى7

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