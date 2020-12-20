2020/12/20 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الريم مهدد بالانقراض ..انتعاش تجارة الغزلان في ديالى وتحذيرات من "الصيد الجائر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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