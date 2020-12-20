موقف كورونا جديد للعراق: الشفاء يكتسح الإصابات ويلامس 521 الفا خلال 24 ساعة

2020/12/20 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أظهر الموقف الوبائي جائحة كورونا في العراق، اليوم الاحد، استمرار انخفاض اصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مع ارتفاع مستمر للشفاء.

وجاء في الموقف أن عدد الإصابات بلغ 1027، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1964، في حين بلغت اعداد حالات الوفاة 17 وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

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