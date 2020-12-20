المالية النيابية:الاقليم يفاوض على 4 منافذ و17 اخرى يغض البصر عنها

2020/12/20 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، مفوضات الوفد الكردي بغير الجادة وغياب المصداقية بحواراتها، مبينة ان الوفد يتفاوض على اربع منافذ فقط في حين يوجد 17 منفذ اخر لا يريد ادخالها بالمفاوضات.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “مشكلة المنافذ الحدودية لا تحل بالطريقة التي يتفاوض بها الوفد الكردي لغياب الشفافية والمصداقية في حل مشكلة المنافذ بشكل نهائي وجذري”.

واضاف ان “الوفد الكردي ركز خلال المفاوضات على اربع منافذ رسمية في وقت يوجد هناك 17 منفذ اخر في الاقليم يغض النظر عنها ويدخل ما يشاء منها من المواد”.

واكد سعداوي ان “حل مشكلة المنافذ ووارداتها في كردستان تكمن بمناقشة جميع تلك المنافذ الرسمية وغير الرسمية واشراف الحكومة المركزية على عملها”.انتهى25و

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