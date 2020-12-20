2020/12/20 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم سيبراني كبير يضرب دول العالم والمتهم روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم سيبراني كبير يضرب دول العالم والمتهم روسيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم سيبراني كبير يضرب دول العالم والمتهم روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).