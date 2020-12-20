الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة “كورونا” الجديدة في 3 دول أخرى غير بريطانيا

2020/12/20 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، “رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس “كورونا”، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة”.

وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية “بي بي سي”، من أن “السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي”، مؤكدة أن “الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة”.

وشددت على “ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة”، موضحة أنه “كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه”، كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

وكانت صحيفة “التلغراف” البريطانية، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، “استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار”.

من جانبه، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، أن “السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة”.

وقال هانكوك، في حديث مع قناة “سكاي نيوز”، “سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير”، مضيفا: “نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.



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