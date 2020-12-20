2020/12/20 | 15:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انحياز الأخير إلى أي من الشركات أو الدول لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال العبيدي في تصريح، 20 كانون الأول/ديسمبر، إن "دعوة الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردودًا إيجابية من بعض الأطراف وليس جميعها"، لافتًا إلى أن "المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل لتجاوز الطائفية كما تم تجاوزها في المراحل السابقة".

وأضاف، أن "هناك شروطًا وضعها الصدر، وهي أن يستطيع من يرغب في الانضمام قويًا وأن يحاسب الفاسدين وألَّا يكون من التبعيين والباب يكون مفتوحًا ومشرعًا له"، مبينًا أن "الجميع معني بالبيت الشيعي ولا توجد محاولة لاختزاله بشخص، وحتى الآن لم يرفض أحد، لكن الجهات التي أبدت تجاوبها موجودة ولا يقصد بها الجهات الموجودة سياسيًا بل يقصد بها جهات لديها وجود سياسي وبرلماني وشخصيات اجتماعية وشخصيات موجودة دينيًا".

وأوضح العبيدي، أن "ما حصل وما سبب التصدع هو تبني الكثير من الساسة لحماية الفاسدين تحت عباءتها، ما أدى إلى نهب أموال العراق".

وعن أزمة ميناء الفاو، قال العبيدي، إن "هناك مصالح ومعوقات تتبناها جهات داخلية وخارجية لمنع تنفيذ ميناء الفاو"، مشيرًا إلى أن "ميناء الفاو يمكن أن يكون رئة يتنفس منها الاقتصاد العراقي في كل مرحلة".

ونفى المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، تبني الصدر لأي شركة أو دولة في ما يتعلق بتنفيذ المشروع، موضحًا أن "الصدر إنما يؤكد على رصانة الجهة المنفذة لميناء الفاو".

وتابع العبيدي، "إذا ترددت الحكومة كما ترددت الحكومات السابقة فان الصدر سيضغط عن طريق البرلمان وعن طريق أطراف موجودة في وزارة النقل لإزالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع جدًا بميناء الفاو".

وبيّن العبيدي، أن "الصدر عندما يقول إنه يتدخل فهذا لا يعني بالقوة والسلاح، إنما يشير إلى عناصر تأثير قانونية ودستورية واجتماعية، وإذا اقتضى الأمر يمكن أن تكون اجتماعية وشعبية".

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني

مقتدى الصدر يوجه تحذيرًا شديدًا إلى الكاظمي بشأن ميناء الفاو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الصدر يعلن خطط زعيم التيار حول ميناء الفاو والبيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الصدر يعلن خطط زعيم التيار حول ميناء الفاو والبيت الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).