انجازات انتفاضة تشرين .. باتت طريدة بلا ملاذ - علي عرمش شوكت

2020/12/20 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت { ان حساب الحقل ليس مثل حساب البيدر } .



ينطبق هذا القول في السياسة وكذلك في مختلف مجالات الحياة لكونه مثلاً واقعياً.



واذا ما بحثنا عنه في استراتيجية انتفاضة تشرين نجده غائباً ولم يتم التفاعل معه للاسف..



كان انفجار الحراك قد حصل بفعل عوامل قاهرة رُفعت في سياقها مطالب نابعة من ذات المعاناة الشاملة بغية تحقيق التغيير، الذي من شأنه التطويح بحيتان الفساد واحياء الدولة العراقية..



تمكن الثوار المنتفضون ......





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