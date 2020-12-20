كيف يؤثر الضغط النفسي والتوتر على صحتك العقلية والجسدية؟ - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/20 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.في هذه المحاضرة، سوف نسعى إلى تعلم كيفية الاستجابة للضغط والتوتر وكذلك سنلقي نظرة على الهرمونات الرئيسية الثلاثة المعنية بالتوتر، ونقصد تحديداً: الأدرينالين والألدوستيرون والكورتيزول.



وسوف نتعلم أيضاً أن هناك مئات من التفاعلات الكيميائية التي تحدث عندما ت ......





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