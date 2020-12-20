البنك المركزي يحدد الجهة المسؤولة عن زيادة سعر الدولار

2020/12/20 | 15:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الأحد، أن وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار، مبينا أن الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة لا يزال في وضع جيد.

وقال مخيف في حديث للتلفزيون الحكومي اليوم (20 كانون الاول 2020) إن "وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر الصرف إلى 1450 دينارا مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار".

وأضاف، أن "البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار"، مؤكدا، أن "موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيدا ".

وتابع محافظ البنك المركزي، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".

وطالب مخيف وزارة المالية "تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة".

A.Sh

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