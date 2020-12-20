وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا “خرجت عن السيطرة”

2020/12/20 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنكلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.

وصرح هانكوك لشبكة “سكاي نيوز” أنه “للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة.



كان علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي.



سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح”.

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