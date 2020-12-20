دعوة نيابية إلى الحكومة لتشكيل لجان مراقبة للسيطرة على الأسواق

2020/12/20 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب عدي شعلان الحكومة إلى تشكيل لجان مراقبة بشكل سريع، لغرض مراقبة ومتابعة الأسواق العراقية، ومنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار.

وقال شعلان إن التجار سيعمدون إلى استغلال الظرف الاقتصادي الصعب عبر التلاعب بالأسعار خاصة المواد الغذائية، وأن الحكومة والجهات المختصة مطالبة وبشكل سريع بتشكيل لجان خاصة لمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع أي تلاعب في الأسعار والتصدي لمحاولات استغلال الازمة المالية ومعيشة المواطن البسيط.

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