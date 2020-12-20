ثمانية قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول

2020/12/20 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثمانية أشخاص وأصيب خمسة عشر آخرون بانفجار سيارة مفخخة اليوم غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وحمل المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان “إرهابيين” مسؤولية عن هذا الهجوم الأخير، وأسفر الانفجار الذي وصف بالقوي عن مقتل أطفال ونساء من بين الضحايا.



كما ظهرت في مقطع مصور سيارتان تحترقان مع أعمدة الدخان الأسود الكثيف، ومنذ أشهر، تشهد العاصمة الأفغانية تزايداً في مستوى العنف، على الرغم من مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة التي انطلقت في أيلول في الدوحة.

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