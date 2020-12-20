الكاظمي يؤكد للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون

2020/12/20 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير الكويتي في العراق-----------------

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، السيد سالم غصاب الزمانان.وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

وأكد السيد الكاظمي للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.

كما وجّه سيادته الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء20-كانون الأول-2020

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