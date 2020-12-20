كتلة بدر تؤكد ضرورة استجواب محافظ البنك المركزي واقالته عن ازمة ارتفاع سعر الدولار

2020/12/20 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت كتلة بدر النيابية ، ضرورة استجواب محافظ البنك المركزي ومحاسبته واقالته في حال ثبت تقصيره عن ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار ، واختيار بديل مناسب لشغل المنصب يخاف على الشعب العراقي من الضياع .وقالت النائبة عن الكتلة وفاء الشمري ، في بيـان صحفي ، ان " هناك مافيات فساد كانت تقف خلف سياسة دعم رفع سعر بيع الدولار مقابل الدينار "، مبينة ان " البنك المركزي لا يحتاج الى رفع سعر صرف الدولار بل يحتاج الى مراقبة ومحاسبة البنوك وشركات الصيرفة التي تتلاعب بغسيل الاموال ، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة "./انتهى5

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