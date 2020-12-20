قيس الخزعلي مغردا: ما يجري في البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال أكبر عملية سرقة في وضح النهار

2020/12/20 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصف الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ما يجري في البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال بانه هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار./انتهى7

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