العراق: حالات الشفاء من كورونا تتعدى 89%

2020/12/20 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، ان حالات الشفاء لمصابي كورونا في عموم العراق بلغ 1964 حالة، بينما وصل عدد الاصابات الى 1027، خلال الـ24 ساعة الماض...

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