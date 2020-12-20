ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية: 1.67 مليار دينار في جلسة التداول

2020/12/20 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهد سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، تداول نحو مليوني سهم بقيمة 1.67 مليار دينار.وذكرت هيئة الأوراق المالية العراقية في بيان، أن “عدد الشركات المدرجة بلغ 105، فيما بلغ عدد المتداولة منها 29”.وأضاف البيان، أن “عدد الاسهم المتداولة بلغ 1,911,685,181 سهما، بقيمة 1,670,104,120 دينارا”، موضحاً أن “مؤشر الأسعارISX60 في جلسة اليوم أغلق على 498.87 نقطة مرتفعا بنسبة 3.69% عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ 481.10 نقطة”.وأشار البيان، إلى “تداول أسهم 29 شركة من أصل 105 شركة مدرجة في السوق”، مبيناً أن “عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي بلغ 31 […]

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