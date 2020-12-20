2020/12/20 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه 2020 لأن تكون أكثر السنوات حراً في تاريخ السجلات المناخية في فرنسا، في تأكيد للمنحى المتواصل بفعل التغير المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وذكرت هذه الهيئة العامة في بيان “مع معدل سنوي لدرجات الحرارة في البلاد يناهز 14 درجة مئوية، أي أكثر من المستوى الطبيعي بحوالى 1.5 درجة مئوية، يتجه العام 2020 لأن يتصدر تصنيف أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة بين العامين 1900 و2020″، أي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

وإلا في حال سجل شهر ديسمبر (كانون الأول) معدل حرارة منخفضاً بصورة استثنائية، ستتصدر سنة 2020 التصنيف متقدمة على 2018 (13.9 درجة مئوية في المعدل) و2014 (13.8 درجة مئوية).

وسُجلت السنوات الست الأكثر حراً على الإطلاق في فرنسا منذ 120 عاماً خلال العقد الفائت منذ 2011.

التالي

منذ ساعتين

سلالة جديدة من كورونا “تخرج عن السيطرة” في بريطانيا

منذ 3 ساعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يهز شمال غرب إيران

منذ 4 ساعات

أول تعليق من خالد بن سلمان والجبير على تشكيل الحكومة اليمنية

منذ 17 ساعة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 312636 حالة

منذ 20 ساعة

بريطانيا..



الطفرة الجديدة من كورونا تنتشر بسرعة كبيرة

منذ يوم واحد

100 قتيل من الجيش السوري وداعش في معارك استنزاف مستمرة

منذ يوم واحد

بومبيو: روسيا وراء الهجمات الإلكترونية علينا

منذ يوم واحد

ترامب يقر تمديداً مؤقتاً للإنفاق الاتحادي لتجنب إغلاق الحكومة

منذ يومين

بدعم توزيع لقاح كورونا..



النفط يتجاوز الـ 52 دولارا

منذ يومين

الرئيس اليمني يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة وفق “اتفاق الرياض”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (0 تتجه لتصدّر قائمة أكثر السنوات حرّاً في تاريخ فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (0 تتجه لتصدّر قائمة أكثر السنوات حرّاً في تاريخ فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).