الدوافع مجهولة..

2020/12/20 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات الأميركية إلى ملاكم مصري سابق تهمة قتل ابنته التي عثر على جثتها في أحد منتزهات جزيرة ستاتن بولاية نيويورك العام المنصرم.

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