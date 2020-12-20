2020/12/20 | 16:07 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الأحد :

عدد الإصابات: 1027

عدد حالات الشفاء: 1964

عدد حالات الوفاة: 17

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لكورونا : 1027 اصابة و 1964 شفاء و 17 وفاة 7 SKY TV.

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