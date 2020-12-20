المالية النيابية: الاستقطاع سيكون من رواتب الدرجات الخاصة فقط

2020/12/20 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ان رواتب موظفي الدولة خط احمر ولن يتم السماح في مجلس النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصات الموظفين اثناء التصويت على موازنة العام المقبل 2021.

واشار السعداوي الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة فقط "من مدراء عامين فما فوق".

واعتبر انه لا مانع من فرض ضريبة الدخل على الموظفين كونه أمر معمول به بجميع دول العالم، لكن الاستقطاع بنسب تتراوح سيكون للبرلمان راي اخر به سيما وان هناك تغيير بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وما قابله من ارتفاع بالاسعار فضلا عن الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين يشكل عبئاً على المواطنين ومن غير المنطقي اضافة عبء اخر عليهم عبر الاستقطاع من رواتب الموظفين.

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