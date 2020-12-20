حملة التلقيح ضد كورونا للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية ولاتشمل الفلسطينيين

2020/12/20 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، الاحد، أن النظام الصهيوني بدأ حملة بتطعيم ما يصل الى 60 الف صهيوني في الاراضي المحتلة ، لكن الحملة تستثني ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” هناك صورة قائمة لعملية تطعيم الفسلطينيين ضد فايروس كورونا والذين وضعهم النظام الصهيوني وحلفاؤه تحت قيود صارمة، في الوقت الذي كان يوزع فيه اربعة ملايين جرعة من اللقاح على المستوطنين اليهود من شركة ( بفزر بايو تكنو ) الامريكية .

واضاف التقرير ان ” الفلسطينيين قد يضطرون الى الانتظار لشهور حيث يسلط هذا التمييز العنصري للكيان الصهيوني الضوء على حالة الفوارق المتوترة بين الصهاينة المحتلين والسكان الفلسطينيين”.

واوضح القادة الفلسطينيون أنهم “لا يستطيعون تحمل تكلفة حملة التطعيم الحديثة ، وبدلاً من ذلك اختاروا تعليق آمالهم على برنامج دولي يقوم بمراجعة العلاجات المحتملة.



كما ان هناك مشكلة أخرى تعيق وصول الفلسطينيين إلى اللقاحات التي تمت الموافقة عليها وهي التقنيات المحيطة باستخدامها حيث انه وبحسب الشركة المصنعة يجب شحن اللقاح وتخزينه عند -94 درجة تحت الصفر ، وهي سلسلة تبريد غير متوفرة فعليًا في غزة ، حيث لا تتوفر الكهرباء سوى ثماني ساعات في اليوم”.

وبين التقرير أن ” قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ، يشهد ارتفاعًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا حيث يتم اكتشاف آلاف الحالات بشكل يومي ، فيما قال مدير وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة علي عبد ربه “ليس لدينا القدرات التقنية اللازمة لذلك” مشيرا الى انه ” تم عقد جلسات مع الجانب الصهيوني في هذا الصدد ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق”.

واشار التقرير الى أن” حملة التطعيم الصهيونية ستشمل المستوطنين اليهود الذين يعيشون بشكل غير قانوني داخل الضفة الغربية المحتلة ، ولكنها لن تشمل 2.5 مليون فلسطيني في المنطقة، حيث قتل الفايروس حتى الان 3074 فلسطينيا في القطاع”.



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