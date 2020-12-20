2020/12/20 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز}قال المدرب المساعد للطلبة فريد مجيد، الاحد،إن فريقه يسعى للتعويض بمواجهة النجف يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة العاشرة من الدوري، في ملعب الشعب الدولي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة: الطلبة يستهدف التعويض أمام النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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