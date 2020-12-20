الكاظمي يبحث مع الزمانان مُنح مؤتمر الاعمار ويدعو نظيره الكويتي لزيارة العراق

2020/12/20 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان.

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