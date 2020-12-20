2020/12/20 | 16:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتابع مع الكويت المنح المقدمة للعراق في مؤتمر إعادة الإعمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتابع مع الكويت المنح المقدمة للعراق في مؤتمر إعادة الإعمار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتابع مع الكويت المنح المقدمة للعراق في مؤتمر إعادة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).