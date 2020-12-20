2020/12/20 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار المواد الغذائية في محافظة ديالى، بنسبة 10% بعد ساعات من تطبيق تسعيرة الدولار الجديدة، لتنطلق جولة ارتفاع الاسعار التي سيحتاج العراقيون لفترة طويلة للاعتياد عليها بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للدولار.

وقال قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي، ان ” حمى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بدات تلوح بالافق مع ارتفاع ملحوظ في اسعار بعض المواد الغذائية بنسبة بلغت 10% بعد ساعات من تطبيق رسمي لتسعيرة الدولار الجديدة”.

واضاف الحيالي، ان ” بعقوبة اكبر مدن ديالى وتبلغ نسبة الفقر فيها نحو 30% ناهيك عن البطالة العالية واي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية سيخلق مشكلة كبيرة”، مؤكدا “ضرورة ان تكون للحكومة المركزية ووزارة التجارة خطط احتواء للاسعار لتفادي ارتفاعها بمعدلات تثقل كاهل الاهالي خاصة وان الازمة الاقتصادية في ديالى بشكل عام صعبة جدا”.

وكان البنك المركزي بدء صباح اليوم رسميا بتطبيق تسعيرة صرف الدولار الجديدة والتي بلغت 1450 دينار لكل دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حمى” ارتفاع اسعار البضائع تنطلق رسميًا.. أول محافظة تحصد ثمن قفزة الدولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حمى” ارتفاع اسعار البضائع تنطلق رسميًا.. أول محافظة تحصد ثمن قفزة الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).