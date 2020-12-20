مخيف: الاحتياطي العراقي ما يزال موقفه جيداً

2020/12/20 | 16:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ،اليوم الأحد، أن وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ،مؤكداً أن الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة مازال جيداً.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مخيف قوله، إن " وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام "،مشيراً إلى أن " البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار".

وأضاف: أن " البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار"، مؤكداً ،أن " موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً ".

وتابع مخيف، ان " ارتفاع سعر صرف الدولار أثَّر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية"، مطالباً، وزارة المالية الاتحادية " تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة".

PUKmedia عن (واع)

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