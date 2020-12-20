يابانيون يبتكرون “بيجاما” مخصصة لعقد مؤتمرات عبر الإنترنت

2020/12/20 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ابتكرت شركة يابانية أطقم بيجامات مخصصة للموظفين الذين يعملون من المنزل، تمكنهم من عقد مؤتمرات بصيغة الفيديوكونفرس دون الحاجة لتبديل ملابسهم وارتداء ملابس رسمية.

وفقًا لموقع “ذا فيرج” الأمريكي، صمم اليابانيون سترة البيجامات من أقمشة قطنية مريحة، تتضمن الجيوب والأزرار، تسمح بارتداء القمصان لتبدو وكأنها سترة عمل رسمية.

وأوضح المصممون أن مثل هذه الملابس ستسهل حياة أولئك الذين احتفظوا بقواعد لباس الشركة حتى بعد الانتقال للعمل عن بعد.

وبحسب الموقع، لم يتم تقديم العلامة التجارية خارج اليابان بعد، ويتراوح سعر هذه البيجامات حوالي 50 دولارا.



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