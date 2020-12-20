مجلس الوزراء: تعديل الرسم الكمركي المفروض على المركبات الهجينة

2020/12/20 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثين المنعقدة اليوم الاحد ، على تعديل الرسم الكمركي المفروض على المركبات الهجينة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة ( 2/ أولا)، من قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010) المعدّل، من خلال تصفير مبلغ الرسم الكمركي عن المركبات المذكورة آنفا.

ويقصد بالمركبات الهجينة هي المركبات العاملة ب ( البنزين والكهرباء)، ولاهميتها في تخفيف اثار التلوث حفاظا على البيئة.

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