رئيس برشلونة: لن ألوم كومان

2020/12/20 | 16:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]دافع كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة برشلونة، عن الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا بعد التعادل مع فالنسيا 2-2، أمس السبت، في الجولة 14 من الليجا.

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