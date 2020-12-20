2020/12/20 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي يمنع استجوابه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 16:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي يمنع استجوابه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي يمنع استجوابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).