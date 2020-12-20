الداخلية توضح بشأن حادثة قتل شابتين من قبل شقيقهما وتؤكد: الجريمة حدثت في بغداد

2020/12/20 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية ، الأحد 20-12-2020، إن حادثة قتل شقيقتين والتي انتشرت معلومات بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي لم تحدث في كركوك بل في بغداد.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن "الحاددثة حصلت في بغداد وفي مدينة الصدر تحديداً وهي جنائية بحتة".

وفي وقت سابق ذكر مصدر أمني أن "شخصاً بحالة سُكر اقدم على قتل اثنين من شقيقاته مدعياً أن السبب حادثة شرف بينما تشير التحقيقات الى انه قتلهما تحت تأثير الخمر.

وتسبب الحادثة بصدمة على مواقع التواصل الإجتماعي ، وطالب عديدون القضاء العراقي بتجريم اخيهما بتهمة القتل العمد واصدار اقصى العقوبات بحقه.

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