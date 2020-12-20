أول تعليق من ساني..

2020/12/20 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

نجح نادي بايرن ميونيخ في قلب الطاولة على خصمه العنيد باير ليفركوزن، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

النادي البافاري يعيش أيامًا صعبة في البوندسليجا، لكن حصول روبرت ليفاندوفيسكي على أفضل لاعب في العالم، ومانويل نوير على أفضل حارس مرمى، ضد ليفركوزن، أسعفه، حيث سجل البولندي مرتين.

وفي واقعة غريبة، أدخل المدير الفني هانز فليك، ليروي ساني في الدقيقة 32 بعد إصابة كينجسلي كومان، ثم أخرجه في الدقيقة 68 بدلًا عن جمال موسيالا، دون سبب واضح.

وأظهرت الكاميرات غضب ساني بشدة، حيث غادر الملعب تمامًا نحو المدرجات، بعد أن ظهرت عليه ملامح الصدمة.

وصرح ساني لـ"بيلد" الألمانية، بقوله: " كان التغيير مفاجأة بالنسبة لي، حيث أنني لم أكن أعرف ذلك".

وتابع: "بعد تحقيق الفوز، ذهبت إلى الاحتفال مع زملائي بحصد النقاط الـ3، حيث كانت مباراة مهمة وصعبة، وأعترف أنني لم أظهر بعد القدرات الفنية التي أمتلكها".

وشدد نجم مانشستر سيتي السابق على أنه انضم إلى بايرن ميونيخ، بعد إصابة طويلة عانى منها، حيث كان بعيدًا عن الملاعب بسبب قطع في الرباط الصليبي، لذا فإنه في حاجة إلى المزيد من الوقت.

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