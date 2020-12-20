المالكي يحذر من اثار كارثية خطيرة بسبب تخفيض قيمة الدينـار

2020/12/20 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، من اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع بسبب تخفيض قيمة الدينار .وكتب المالكي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " اذا كان تخفيض قيمة الدينار خطوة لمعالجة الازمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة ، لكن يبقى السؤال ماهي اجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر ،اثر تخفيض قيمة الدينار ، وهي اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة واجهزتها الامنية والاقتصادية "./انتهى5

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