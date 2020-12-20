2020/12/20 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، سؤالا الى الحكومة العراقية عن اجراءتها التي سوف تتخذها لحماية المواطن من التلاعب والاستغلال بعد خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي.وكتب المالكي على حسابه بموقع تويتر” قائلا “اذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي خطوة المعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة”.وأضاف “لكن يبقى السؤال ماهي اجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، اثر تخفيض قيمة الدينار وهي اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة واجهزتها […]

ظهرت المقالة بعد تخفيض قيمة الدينار..



المالكي يسأل الحكومة عن أجراءاتها لحماية المواطن من الاستغلال أولاً على الايام نيوز.

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