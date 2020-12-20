وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق

2020/12/20 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع السابق، عن عمر يناهز 72 عاما.

وأشارت صحيفة “الرأي” الكويتية إلى أن الشيخ ناصر توفي “بعد صراع طويل مع المرض”.

والشيخ ناصر، من مواليد العام 1948، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وشغل مناصب عدة، من بينها منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأعفي من منصبه هذا في نوفمبر العام الماضي.

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