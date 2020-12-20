الكاظمي والزمانان يبحثان المِنح التي قدّمت الى العراق في مؤتمر الكويت

2020/12/20 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018”.

واضاف البيان، “كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها”.

وأكد الكاظمي للسفير الكويتي، “حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها”، موجها الدعوة الى “رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك”.

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