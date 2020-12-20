الرواية العربية والتاريخ - محمد علي سليمان

2020/12/20 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان حسب جورج لوكاتش في كتابه " الرواية التاريخية ": فقد نشأت الرواية التاريخية مع مطلع القرن التاسع عشر، فقد كانت الثورة الفرنسية والحروب الثورية ونهوض وسقوط نابليون هي التي جعلت التاريخ لأول مرة تجربة جماهيرية.



وهكذا استطاع الناس أن يروا في التاريخ شيئاً يؤثر بعمق في حياتهم اليومية.



وبذلك ظهر الحس القومي، ومعه فهم للتاريخ القومي، بحيث يرتبط الشعور القومي من جهة بالتحول الاجتماعي، ومن جهة أخرى يصبح ال ......





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