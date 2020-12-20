- ماذا تريد منّي يا محمد السادس - . البوليس الفاشي والجهاز السلطوي القروسطوي المخزنولوجي - سعيد الوجاني

2020/12/20 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني La police fasciste et l’organe autoritaire moyenâgeux .منذ ان اعتليْت الحكم في سنة 1999 ، وانا اتعرض لاعتداء عملاءك المجرمين الظالمين ، من دون سبب ، فقط لانهم يريدون اخراس قلمي ، وكسر رأس شوكتي ، وتجفيف حبر ومداد دواتي ، وانْ كنت حينها اكتب ثقافيا ، وليس سياسيا كما هو حال اليوم ، بفعل الاعتداءات المتوالية ، والمتكررة ، والمسترسلة من طرف منْ منحتهم مصير المغرب والمغاربة ، ليعيثوا فيهما ظلما ......





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