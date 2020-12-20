الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر اعماما خاصا بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي

2020/12/20 | 16:45 - المصدر: الفرات نيوز

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اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بالتنسيق المباشر بينها ومجلس الخدمة العامة الاتحادي من خلال استحداث موقعا الكترونيا، او تسمية مخول لتلبية متطلبات عمل المجلس انفا، والاجابة على المخاطبات الرسمية خلال (٢١) يوم عمل كحد اقصى.

ياتي ذلك لتمكين مجلس الخدمة العامة الاتحادي من القيام بالمهمات الموكلة اليه بموجب القانون (٤لسنة ٢٠٠٩).

الامانة العامة لمجلس الوزراء

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