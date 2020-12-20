الكعبي يُسلّم وزارة التعليم ورقة مقترحات

2020/12/20 | 16:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سلم النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقة مقترحات حول التعليم الحكومي الخاص بهدف بحثها وتطبيق الممكن منها.

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