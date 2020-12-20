الكاظمي يوجه دعوة الى نظيره الكويتي لزيارة العراق

2020/12/20 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي دعوة الى نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح لزيارة العراق من أجل التعاون المشترك.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: ان الكاظمي استقبل، اليوم، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان.

واضاف البيان، ان اللقاء بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

واشار البيان الى انه جرى خلال اللقاء ايضا، مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

وأكد الكاظمي للسفير الكويتي، حسب بيان مكتبه، حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، لافتا الى انه وجّه الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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