مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الازدواج الضريبي مع تركيا

2020/12/20 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثين ، على تخويل وزير التخطيط السيد ( خالد بتال النجم)، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي جمهوريتي العراق و تركيا، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة ( 80/ البند سادسا) من الدستور.

وتتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التخطيط، وفقا للسيقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض استحصال موافقة السيد رئيس الوزراء.

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