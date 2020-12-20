خبير اقتصادي: رفع الدولار سيزيد معدلات الفقر والبطالة في المدى القريب

2020/12/20 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، ارتفاع معدلات الفقر في العراق والبطالة على المدى القريب جدا بعد رفع اسعار الدولار، مبينا ان هذه الرفع المفاجئ يسمى بأسلوب الصدمة.

وقال المرسومي لـ/المعلومة/ ان “القرار المفاجئ لرفع اسعار الدولار مقابل تخفيض اسعار الدينار العراقي يعد اسوأ قرار في توقيت خاطئ جدا وسيسبب اضرار كبيرة تضرب الطبقة الفقيرة”.

واضاف ان “السلع الاستهلاكية للمواطن الفقير ستشهد إرتفاعا كبيرا كون اغلبها مستوردة”، مشيرا الى ان “اسلوب الرفع المفاجئ يسمى بأسلوب الصدمة وهو افشل قرار اقتصادي معروف”.

واوضح ان “القرار سيتسبب بازدياد معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير وعلى المدى القريب جدا”.انتهى25و

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