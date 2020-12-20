الكعبي يُسلّم وزارة التعليم ورقة مقترحات حول التعليم الحكومي الخاص

2020/12/20 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه دعوة إلى نظيره الكويتي لزيارة العراقبحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع السفير الكويتي لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، التعاون بين البلدين، فيما وجه الكاظمي دعوة لنظيره الكويتي لزيارة العراق.

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