الحكومة العراقية تتابع المنحة الكويتية وتوجه دعوة رسمية

2020/12/20 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، مع سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، متابعة المنح التي سبق أن قدمت الى العراق في وقت سابق، موجها دعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المنح التي سبق أن قدمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018".

وتابع، كما "جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها".

وأكد الكاظمي للسفير الكويتي، بحسب البيان، "حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها".

وأشار إلى ان الكاظمي "وجه الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك".

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