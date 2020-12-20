أمانة مجلس الوزراء تصدر اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي

2020/12/20 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي، لتمكين المجلس من القيام بالمهمات الموكلة اليه.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنها اصدرت "اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بالتنسيق المباشر بينها ومجلس الخدمة العامة الاتحادي من خلال استحداث موقعا الكترونيا، او تسمية مخول لتلبية متطلبات عمل المجلس انفا، والاجابة على المخاطبات الرسمية خلال (21) يوم عمل كحد اقصى".

وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي لتمكين مجلس الخدمة العامة الاتحادي من القيام بالمهمات الموكلة اليه بموجب القانون (4 لسنة 2009)".

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