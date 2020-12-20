الكعبي يسلم وزارة التعليم ورقة مقترحات حول التعليم الحكومي الخاص

2020/12/20 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

بحث النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأحد، 20 كانون الأول، 2020، مع الكادر المتقدم لوزارة التعليم والبحث العلمي, لبحث ملف التعليم الحكومي الخاص ( النظام الموازي) .

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تقلته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي ترأس, اجتماعا موسعا للجنة التعليم العالي النيابية, بحضور الكادر المتقدم لوزارة التعليم والبحث العلمي, لبحث ملف التعليم الحكومي الخاص ( النظام الموازي) ".

واضاف البيان أنه "جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء اللجان النيابية التعليم العالي والزراعة والمياه والاهوار ، التعايش السلمي وعدد من السادة اعضاء اللجان المعنية".

و قال الكعبي، إن "التعليم الموازي ضرورة وحاجة ملحة , فقد اقر هذا النوع من التعليم بهدف ايجاد فرصة جيدة للطلبة المتفوقين في تحقيق حلمهم ودراسة التخصص الذي يرغبون به وايضا تحقيق رغبة ذويهم بأن يشاهدوا في تحقيق رغبة ابنائهم هدف كبير لهم".

وتابع أن "الكثير من المطالبات والمقترحات وردت الى مجلس النواب عبر مختصين واكاديميين وطلبة وذويهم , يطالبون بتعديل تعليمات التعليم الموازي والمسائي واعادة النظر بالرسوم العالية للمجموعة الطبية , وهنا تم اعداد ورقة تتضمن العديد من المقترحات سنحيلها الى وزارة التعليم بهدف دراستها من قبل اصحاب الشأن انفسهم وبيان مدى امكانية تطبيقها او بعض منها ".

واشار إلى أنه "جرى الاتفاق على ضرورة ان تستغل العوائد المالية المتحققة من قطاع التعليم لصالح تطوير مؤسسات التعليم نفسها من توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المختبرات والابنية التعليمية وتمويل اجور المحاضرين من الاساتذة الخارجيين , على ان تكون هذه الرسوم غير مبالغ فيها والتفكير بأن الغاية من هذا النظام ليس ماديا بل اقر لتحقيق حلم ابنائنا الطلبة وحلم ذويهم ".

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