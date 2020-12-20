2020/12/20 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يصل الى العاصمة بغداد يوم غد الاثنين ، وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر لبحث التعاون في مجال توريد النفط الى لبنان باسعار مخفضة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة اللبناني في بغداد غدا لبحث توريد النفط باسعار مخفضة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة اللبناني في بغداد غدا لبحث توريد النفط باسعار مخفضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).